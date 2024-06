Chuyện cây me 29 tuổi dân trồng hay mọc tự nhiên và bản án của tòa 02/06/2024 06:00

Ngày 1-6, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa ký đơn đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Khu đất ông Dương Trung Bực thắng kiện 2 cấp tòa sơ và phúc thẩm.

Như PLO đã đưa, TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa phát hành bản án phúc thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Theo đó, tòa không chấp nhận kháng cáo của chủ tịch huyện Tuy Phong; hủy các quyết định của chủ tịch huyện Tuy Phong và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm ngày 17-5-2023 của TAND tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, trước năm 1975, cha mẹ ông Dương Trung Bực khai hoang hơn 8.000 m² đất tại thôn 3, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Quá trình sinh sống, gia đình ông Bực chôn cất 22 người thân trong phần đất trên; diện tích đất còn lại được gia đình sử dụng vào mục đích làm rẫy, sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 8-6-2021, UBND xã Bình Thạnh đã lập Biên bản về hành vi chiếm đất, buộc ông Bực khôi phục tình trạng sử dụng đất đã lấn chiếm trước khi vi phạm, trả lại đất, nộp lại 10 triệu đồng có được do vi phạm hành chính...

Ông Bực khởi kiện và ngày 17-5-2023, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm đã tuyên chấp nhận yêu cầu của ông Bực.

Xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: Căn cứ các chứng cứ đã thu thập về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Bực cho thấy khu đất trên có căn nhà, giếng nước và 22 ngôi mộ xây nằm rải rác trong khu đất (đa số trên các ngôi mộ đều có ghi tên người chết, năm chết, năm lập mộ). Ngoài ra, trên đất có trồng hàng trăm cây dừa, xoan, me, mãng cầu...

Các ngôi mộ trong khu đất.

Theo kết luận giám định tuổi cây trồng của Sở NN&PTNT Bình Thuận thì trong số cây trồng trên đất có 1 cây me 29 năm tuổi, 1 cây nhãn 32 năm tuổi... Do đó, thửa đất trên là do cha mẹ ông Bực khai hoang, sau đó để lại cho vợ chồng ông Bực sử dụng mà không phải do ông Bực lấn chiếm đất như đã nêu trong Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong.

Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Tuy Phong cho rằng việc giám định tuổi cây là chưa khách quan vì cây me (29 năm tuổi) và cây nhãn rừng (32 năm tuổi) là do cây mọc tự nhiên và một số cây như mãng cầu (9 năm tuổi), cây xoan (8 năm tuổi) do ông Bực đem cây lớn từ nơi khác đến khu vực đất chiếm để trồng vào thời điểm năm 2021.

Ngoài ra trong tháng 10 và tháng 12-2023, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong có đơn gửi TAND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị sao chụp tài liệu, chứng cứ nhưng không thấy phúc đáp, phản hồi và việc này đã làm hạn chế quyền của người bị kiện theo quy định.

Chủ tịch huyện Tuy Phong cũng cho rằng, đã đề nghị cho 4 người làm nhân chứng là những người sinh sống và canh tác nông nghiệp liền kề với khu đất mà hiện nay ông Dương Trung Bực đang khởi kiện. Họ là người biết rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất làm nhân chứng.

Tuy nhiên cả 2 lần, UBND huyện Tuy Phong đều không nhận được phúc đáp, phản hồi, cũng như triệu tập các nhân chứng trên.