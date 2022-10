Chuyên gia cảnh báo về hiểm họa sử dụng ma túy trong giới trẻ

(PLO)- Trộn các loại ma túy như Ketamin với Diazepam, MDMA với Ketamine có thể gây suy hô hấp, loạn nhịp tim hay tăng huyết áp và dễ dẫn đến tử vong.

Thời gian qua, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi những cảnh báo về các loại ma túy trá hình dưới dạng bột nước trái cây giải khát có mùi cam, nho, dâu...được gọi là “nước vui”. Theo kết quả từ Công an Thanh Hóa, các gói bột có chứa MDMA (thuốc lắc), Ketamine (thuốc gây mê),…

Những loại này thường có bao bì sặc sỡ và bắt mắt, ngoài bao bì ghi “Crispy Fruit”, giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/gói. Thực tế, những chất ma túy này không mới, chỉ là dạng bào chế mới.

Trước đó, MDMA thường được bán dưới dạng một viên thuốc, nhưng do khó qua mắt cơ quan chức năng nên nó được chuyển sang dạng bột hương trái cây hòa tan trong nước. Tai hại là giới trẻ nghĩ rằng đây chỉ là nước trái cây giải khát mà không biết đó chính là ma túy lắc...

Hiện giới trẻ có khuynh hướng sử dụng ma túy tổng hợp như đá, lắc vì nhiều lý do. Khác với heroin phải "chơi" mỗi ngày ít nhất 2-3 cữ, thì đá, lắc và hầu hết ma túy nhóm kích thích chậm gây nghiện hơn, không có hội chứng cai rầm rộ như heroin. Bởi vậy có thể giới trẻ đồn nhau rằng đá, lắc không nghiện.

Nếu như heroin là chất gây nghiện khó từ bỏ nhất nhưng rất ít gây loạn thần thì ma tuý đá tuy chậm nghiện hơn nhưng thường gây loạn thần và những tổn thương trên não bộ.

MDMA là một loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương nên người sử dụng sẽ lắc lư, nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc với âm thanh có cường độ lớn tại các vũ trường. Nó cũng có thể gây loạn thần, kích động hành vi (tấn công người xung quanh). Do đó, để giảm bớt hưng phấn, "các dân chơi" thường sử dụng kèm Ketamine sau khi uống thuốc lắc.

Tuy nhiên, việc trộn những loại ma túy này với nhau có thể gây ra tương tác dược lý học khó dự đoán, kiểm soát. Chẳng hạn gây suy hô hấp (Ketamin với Diazepam) hay loạn nhịp tim, tăng huyết áp (MDMA với Ketamine) và dẫn đến tử vong.

Trước thực trạng ma túy liên tục "thay hình đổi dạng", biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là các phụ huynh cần quan tâm đến con em mình hơn để sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường như: Bất minh về tài chính, bất minh về thời gian, rối loạn giấc ngủ. Đồng thời cũng đừng cho con mình quá nhiều tiền để phòng ngừa các bạn trẻ lao vào con đường nghiện ngập.

Cuộc chiến với ma túy sẽ còn dài, vì khi cấm chất này thì thế giới ngầm sẽ tìm ra chất khác thay thế. Biện pháp hiệu quả và khả thi nhất là giáo dục thế hệ trẻ biết về tác hại của ma túy để tránh xa nó.

Bác sĩ HUỲNH THANH HIỂN - Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

THẢO PHƯƠNG (ghi)