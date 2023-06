Chuyên gia: Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng giúp thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Trung

(PLO)- Chuyên gia nhận định chuyến thăm TQ của Phạm Minh Chính giúp củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa VN và TQ ổn định và thực chất hơn nữa.

Vào tối 28-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam (Việt Nam) đã rời Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc (TQ) và tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 25 đến 28-6-2023, theo lời mời của Thủ tướng TQ Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.

Chuyến thăm ý nghĩa đối với quan hệ Việt-Trung

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng bởi đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến TQ và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một thủ tướng VN đến TQ sau bảy năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023).

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, trong đó hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm chính thức TQ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 30-10 đến 1-11-2022, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Kết thúc cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, theo báo điện tử Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã hội kiến các lãnh đạo cấp cao của TQ, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc TQ Vương Hộ Ninh.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hàng loạt các cuộc tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo tập đoàn lớn của TQ, gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, cán bộ nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại TQ.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak - ISEAS) nhận định chuyến thăm TQ vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt - Trung. Chuyến thăm giúp củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa VN và TQ ổn định và thực chất hơn nữa, cũng như đã tạo cơ hội cho lãnh đạo cấp cao của cả hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ và an ninh khu vực.

Đặc biệt, chuyến đi vừa qua giúp cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận và kết quả đạt được trong chuyến thăm TQ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022. Đây cũng là dịp để hai nước trao đổi thẳng thắn về những khác biệt, giải quyết những vướng mắc trong hợp tác, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Ngoài ra, chuyến thăm này cũng khẳng định chính sách ngoại giao đa phương hoá và đa dạng hóa của VN. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh VN có nhiều hoạt động ngoại giao với các nước lớn trong tháng 6. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã thăm Ấn Độ từ ngày 17 đến 20-6, Việt Nam tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ ngày 22 đến 24-6, tàu khu trục trực thăng Izumo của Nhật thăm VN từ ngày 20 đến 23-6, và tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ thăm VN từ ngày 25 đến 30-6.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Trung

Lĩnh vực kinh tế là một trong những trụ cột hợp tác chính yếu và quan trọng giữa VN và TQ và hai bên đã duy trì được đà tăng trưởng tốt. TQ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của VN trong khi VN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của TQ. Các số liệu chính thức cho thấy năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN với TQ đạt 175,6 tỉ USD, tăng 5,5% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của VN đến TQ đạt 57,7 tỉ USD, tăng 3,2% so với năm 2021 và nhập khẩu của VN từ TQ đạt 117,9 tỉ USD, tăng 6,6% so với năm ngoái.

Đánh giá về tình hình quan hệ kinh tế giữa VN và TQ hiện nay, nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng nhấn mạnh rằng quan hệ chính trị và ngoại giao song phương tốt đẹp và ổn định giữa VN và TQ đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước và các tỉnh khu vực biên giới.

Theo ông, sau khi hai nước vượt qua đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên đã được thúc đẩy. Bắc Kinh đã nới lỏng chính sách phòng dịch, tạo điều kiện cho sự thông suốt hơn trong xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường tiêu dùng trong nước, điều này tạo cơ hội thuận lợi cho VN trong việc xuất khẩu hàng hóa và hợp tác du lịch với TQ.

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển hơn nữa trong tương lai, đặc biệt là giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng đề xuất rằng VN và TQ cần thực hiện hoá những cam kết trong Tuyên bố chung VN - TQ đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có hợp tác về chuỗi cung ứng, đầu tư, và thương mại điện tử.

Ngoài ra, VN và TQ cần phối hợp triển khai và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đa phương, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). RCEP mang đến cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua mở rộng thị trường, tăng cường chuỗi cung ứng và sản xuất, và giảm các biện pháp kiểm soát thương mại.

Thủ tướng dự WEF: Nâng cao vị thế của Việt Nam Trong chuyến thăm TQ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân năm 2023 với chủ đề "Doanh nghiệp: Động lực của nền kinh tế toàn cầu" và đã có các bài phát biểu quan trọng tại các phiên thảo luận, đối thoại trong khuôn khổ Hội nghị. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị WEF Thiên Tân mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Theo nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng, sự hiện diện của Thủ tướng đã giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của VN trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức. Điều này sẽ giúp VN tăng cường hợp tác với các quốc gia khác và các doanh nghiệp quốc tế để thu hút nguồn lực bên ngoài phát triển đất nước, duy trì môi trường quốc tế thuận lợi. Ngoài ra, sự tham dự Thủ tướng cũng đã đóng góp quan trọng vào thành công của WEF, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của VN và những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội của VN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc: Nhiều ý nghĩa và kỳ vọng (PLO)- Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang nhiều ý nghĩa quan trọng, sẽ đóng góp cho thành công của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

VĨNH KHANG