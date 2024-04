Chuyển hồ sơ vụ mua bán thận do báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh lên cấp thành phố 10/04/2024 08:47

(PLO)- Quá trình điều tra xác định, hành vi bị truy cứu của các bị can thuộc Khoản 3 Điều 154 BLHS với mức hình phạt đến chung thân nên thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng cấp thành phố.

Ngày 9-4, theo nguồn tin của PLO, căn cứ theo đề nghị của Công an huyện Bình Chánh, VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án mua bán thận đến cấp thành phố để điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu, các bị can mua bán hơn 10 quả thận, qua điều tra đã làm rõ các bị can đã mua bán 6 quả thận. Hành vi này thuộc Khoản 3 Điều 154 BLHS về tội mua bán bộ phận cơ thể người, trong trường hợp đối với 6 người trở lên với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Do đó, vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của cấp huyện nên đã chuyển hồ sơ lên cấp thành phố.

Khởi tố, tạm giam 4 bị can trong đường dây mua bán thận. Ảnh: CA

Đây là đường dây mua bán thận mà báo Pháp luật TP.HCM đã từng điều tra, tra phản ánh vào tháng 10-2023.

Sau loạt bài điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo lời khai của các bị can, do cần tiền tiêu xài, năm 2017, Lực đăng bán thận trên trang mạng xã hội và được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng.

Khi vào TP.HCM bán thận, Lực quen biết với Hòa, Phong, Hải. Từ khoảng đầu năm 2022, bốn bị can trên hình thành đường dây mua bán thận. Các bị can tìm người bán thận và báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả; làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận.

Để qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, nhóm này sẽ tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết như Giấy đăng ký kết hôn, Giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các nhóm Lực đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, mỗi trường hợp cần mua thận có giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỉ đồng và người bán thận nhận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng; thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.