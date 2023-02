Chuyện về lá đại kỳ trên sân Mỹ Đình mùng 1 tết

(PLO)- Trận đấu mùng 1 tết Nhâm Dần đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á khi thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại vòng loại thứ ba World Cup. Và trong chiến thắng đó cũng có sự xuất hiện lịch sử của lá đại kỳ kỷ lục 3.000 m2 phủ kín khán đài D.

PV Hà Khánh (VOV) đã gửi đề cử nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp tết để chuyển lá đại kỳ 3.000 m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng mùng 1 tết làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam (VN) trong chiến thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup.

Để xuất hiện trên khán đài trong khoảnh khắc lịch sử ấy, lá đại kỳ đã được VGS do trưởng đoàn Hoàng Yến chở đi bằng ô tô qua hành trình ba ngày đêm xuyên Việt.

Những chiếc máy may để kịp cho hành trình xuyên Việt

Theo Chủ tịch VGS Hoàng Yến, sự ra đời của lá đại kỳ “khủng” là nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sân Mỹ Đình bị hạn chế khán giả. Do đó, để các học trò của HLV Park Hang-seo thực sự có cảm giác chơi trên sân nhà, hội đã quyết định làm một điều đặc biệt là cho ra đời lá đại kỳ với kích thước chưa từng có 30x100 m.

Càng lý thú hơn khi lá cờ ra đời trong hoàn cảnh chỉ có vài thành viên cốt cán của hội may ngày may đêm với hai máy may gia đình. Lá đại kỳ hoàn thành với trọng lượng 450 kg và phải cần đến cả chục thành viên của hội thay phiên nhau di chuyển và rong ruổi bằng ô tô suốt ba ngày đêm dọc từ Nam ra Bắc để kịp đến sân Mỹ Đình, tiếp lửa cho đội tuyển.

Hành trình xuyên Việt đầy ý nghĩa của Hoàng Yến và các thành viên khác trong hội được cập nhật liên tục trên mạng xã hội. Cứ đến mỗi điểm dừng, hội lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đoàn đã đi qua 2.000 km, từ TP.HCM lên Đà Lạt, xuống Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Hành trình xuyên Việt của lá đại kỳ 3.000 m2, nặng 450 kg góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trong mùng 1 tết.

Lá đại kỳ tung bay trên sân Mỹ Đình ở trận thắng lịch sử

Sau hành trình ba ngày đêm với biết bao khó khăn bởi thời tiết từ nắng nóng phương Nam đến cái rét buốt của miền Bắc với những trở ngại về giao thông… đoàn đã đến thủ đô Hà Nội. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cả nhóm lại cùng với Hội Cổ động viên VGS tất bật chuẩn bị giăng dây, kéo cờ từ trước khi trận đấu diễn ra hàng giờ đồng hồ.

Lá đại kỳ khổng lồ phủ kín khán đài D, mang theo niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển VN cũng như ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. “Tuy gia đình tôi không có cái tết trọn vẹn bên nhau nhưng chúng tôi tạm gác lại sự sum vầy những ngày xuân để đồng hành, cổ vũ cùng đội tuyển VN vì tình yêu bóng đá luôn cháy bỏng trong tôi” - nữ cổ động viên Hoàng Yến cho biết.

Và như để đáp lại tấm thịnh tình ấy, đội tuyển VN đã thi đấu một trận để đời trên sân Mỹ Đình, làm nên lịch sử với chiến thắng không tưởng 3-1 trước đối thủ mạnh Trung Quốc, được tăng cường nhiều ngoại binh nhập tịch. Thậm chí bàn gỡ của đội khách Trung Quốc ghi ở phút bù giờ của trận đấu được các cổ động viên ví von như “lì xì đầu năm” dành cho đội bóng láng giềng.

Sau đó lá đại kỳ lại tiếp tục tiếp lửa cho đội tuyển U-23 VN và lại là điềm lành khi thầy trò HLV Park Hang-seo vô địch SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5-2022. Lá đại kỳ đã trở thành một “bảo vật” của Hội Cổ động viên VN để cùng với các hoạt động cổ vũ, cổ động chuyên nghiệp khác biến sự mong mỏi của cổ động viên, người hâm mộ cả nước thành một nguồn sức mạnh cho các cầu thủ trên sân.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong nhiều năm qua, Hội VGS đã thực sự trở thành người bạn đồng hành của đội tuyển VN trong các giải đấu quan trọng. Và hành trình lần đầu xuyên Việt, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của đội tuyển VN trong mùng 1 tết hơn một năm trước cũng đã được ghi nhận bằng việc trở thành một trong năm đề cử cuối cùng của Giải thưởng Fair Play 2022 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

“Đây là vinh dự của cá nhân tôi cũng như của toàn thể anh chị em Hội Cổ động viên Vietnam Golden Star khi những nỗ lực cống hiến của hội đã được ghi nhận. Dù kết quả có như thế nào thì VGS cũng xin cám ơn và sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để tiếp lửa, trở thành cầu thủ thứ 12 của đội tuyển” - Hoàng Yến tâm sự.•

2022 là năm mà ban tổ chức đón nhận rất nhiều đề cử đa dạng và mở rộng đến nhiều giới làm bóng đá lẫn cổ động viên. Có đến 16 đề cử, trong đó có không ít những hành động đẹp của cầu thủ, cựu cầu thủ hướng đến những đồng đội và những đồng bào gặp nhiều khó khăn. Trong đó có cựu tuyển thủ Quang Thanh thực hiện nhiều trận bóng, nhiều chương trình gây quỹ giúp trẻ em nghèo hiếu học và những người khó khăn; hay cựu cầu thủ Đoàn Hoàng Sơn liên tục có những trận cầu khắp miền Tây để giúp các đồng nghiệp chữa trị bệnh hiểm nghèo; có cả đề cử tiền vệ Cao Văn Triền năm nào cũng có những chuyến từ thiện lặng lẽ giúp đồng bào nghèo Bình Định quê mình sau những tháng ngày vất vả chống chọi với thiên tai… Chính vì thế mà việc rút gọn, chọn ra top 5 đề cử chính thức của hội đồng thẩm định vô cùng khó khăn và có cả những tranh luận rất gay gắt thậm chí là phải bỏ phiếu…



