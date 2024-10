Clip: Các bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú nói lời sau cùng 26/10/2024 06:16

(PLO)- Phiên xử ngày thứ 2 kết thúc muộn, bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An kết thúc muộn.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin lỗi các gia đình các nạn nhân. Riêng bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Đồng thời, cám ơn gia đình các nạn nhân đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.