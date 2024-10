Vụ cháy karaoke An Phú: Nữ bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất 25/10/2024 14:49

(PLO)- VKS nhận định, các bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú thành khẩn khai báo, riêng bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử đối với 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



Đại diện VKS công bố bản luận tội đối với 6 bị cáo. Ảnh: LA

Bắt đầu phần tranh luận, đại diện VKS đã trình bày bản luận tội đối với 6 bị cáo.

Đại diện VKS nhận định, trong quá trình điều tra và trong phiên xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Những lời khai của bị cáo phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra.

Riêng bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua điều tra và lời khai của các bị cáo khác, những người làm chứng cho thấy có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Hồng.

Nữ bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất trong số các bị cáo vì không nhận tội. Ảnh: LA

Trong phần luận tội, VKS cũng đưa ra nhiều tình tiết là cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. VKS cũng nhận định rằng do các bị cáo có phần chủ quan, không nghĩ xảy ra cháy để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác các bị cáo cũng đã có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chính vì vậy, VKS đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Cuối phần luận tội, VKS đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cùng tội danh, Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù; Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.