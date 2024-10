Bình Dương: Khởi tố thầy giáo có hành vi ‘nhạy cảm’ với học sinh lớp 6 17/10/2024 11:35

Ngày 17-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương (31 tuổi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS VTT, thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Bị can Lương bị khởi tố vì đã có hành vi “nhạy cảm” với học sinh lớp 6.

Bị can Lương bị khởi tố vì có hành vi ''nhạy cảm" với học sinh lớp 6. Ảnh: CA

Khi nhận được đơn tố cáo của chị NTL (phụ huynh em NTTD, học lớp 6) tố cáo thầy giáo Văn Đình Lương nhiều lần có hành vi “nhạy cảm” với em D, Công an TP Dĩ An đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Công an cũng đã cùng gia đình đưa em D đi giám định để làm rõ hành vi trên và các hành vi khác. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Văn Đình Lương để tiếp tục điều tra.

Như PLO đã thông tin, thầy giáo Lương công tác tại trường THCS ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, còn em NTTD (học lớp 6) là học sinh của trường này.

Chị L cho biết rất bức xúc về hành vi của thầy giáo này. Theo chị L, con chị đã kể hết sự việc về thầy giáo này cho gia đình và cơ quan công an.

“Thầy giáo đã có hành vi rất nhạy cảm đối với con tôi, không chỉ một lần mà nhiều lần. Có lần thầy giáo đã đưa bé D vào nhà nghỉ tại TP Thủ Đức nhưng không được chủ nhà nghỉ cho vào, vì thấy đây là học sinh” - chị L nói.