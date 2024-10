Vụ cháy karaoke An Phú: Chủ quán nói 'không biết', nữ bị cáo phủ nhận cáo buộc 24/10/2024 17:16

Chiều 24-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ Phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chủ quán karaoke: “không biết”

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân nhiều lần lặp lại câu trả lời “không biết”. Bị cáo Xuân khai rằng, trước đây khi xây dựng và làm mọi thứ liên quan đến quán karaoke An Phú thì đều do ba mình là Lê Xuân Hà (SN 1952, đã mất) làm hết. Bị cáo chỉ ký các giấy tờ liên quan đến quán karaoke An Phú do ba mình đưa cho.

Chủ quán karaoke An Phú nói "không biết". Ảnh: LA

Bị cáo Xuân khai nhận không nắm rõ hoạt động tại quán karaoke An Phú, số lượng nhân viên cũng không biết vì thay đổi liên tục.

Bị cáo Xuân khẳng định, mình không hề biết gì về xây dựng và hệ thống PCCC của quán karaoke. Đến năm 2019 bị cáo mới tiếp nhận quản lý quán karaoke An Phú, lúc này bị cáo cũng tin tưởng rằng hệ thống PCCC của quán tốt, yên tâm.

Sau khi ở Hà Nội có vụ cháy karaoke khiến một số người chết, bị cáo cũng lo sợ nên có yêu cầu quản lý nhờ Công an TP Thuận An (bị cáo Võ) để hỗ trợ nhưng chưa được phản hồi lại nên cũng không hỏi lại.

Bị cáo Xuân cho rằng: “Một phần là không biết gì về hệ thống PCCC, một phần vì tin tưởng hệ thống PCCC của quán karaoke là tốt nên yên tâm”.

Bị cáo Xuân cho biết thêm, quán karaoke là tài sản, là nguồn thu nhập của bị cáo nên cũng không bao giờ muốn bất cứ sự cố gì xảy ra. Khi sự việc xảy ra bị cáo rất đau buồn.

Hầu hết các bị cáo đều trả lời khác so với cáo trạng mà VKS truy tố. Ảnh: LA

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phạm Quốc Hùng (công an) khẳng định có đến nghiệm thu chứ không phải như cáo trạng truy tố rằng mình không đến nghiệm thu.

Bị cáo Hùng khai nhận, toàn bộ quá trình nghiệm thu là làm việc với bị cáo Hồng. Bị cáo có được bị cáo Hồng nhờ nghiệm thu sớm. Bị cáo có thấy một số lỗi nhỏ nhưng đã bỏ qua vì nể nang Hồng là đồng nghiệp.

Bị cáo Luân, thừa nhận hành vi ký dùm cho Hồng là sai, nguyên tắc là không được làm như vậy. Tuy nhiên, bị cáo Luân cho rằng do tin tưởng Hồng và cũng chưa ý thức được việc mình làm sẽ để xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy.

Còn bị cáo Võ cũng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm. Sau khi vụ cháy karaoke xảy ra, do quá hoảng sợ và sợ bị phát hiện mình đã tắc trách không kiểm tra nên đã lập khống 3 biên bản kiểm tra. Bị cáo Võ thừa nhận mình đã sai khi làm như vậy.

Còn bị cáo Sơn thì cũng cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm trong công tác thẩm duyệt. Bị cáo thẩm duyệt theo hồ sơ thiết kế chứ không thẩm duyệt theo thực tế. Chính vì vậy, khi đối chiếu các quy định liên quan thì đều đúng với quy định của pháp luật.

Bị cáo Sơn nói: “Bị cáo rất trách nhiệm trong công việc, sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú, bị cáo thấy rất đau lòng vì số người chết lớn. Bị cáo cũng lo rằng mình đã sơ sót trong quá trình thẩm duyệt để gây ra vụ cháy thương tâm này. Nhưng khi xem lại bị cáo thấy mình đã làm đầy đủ và hết trách nhiệm.”

Nữ bị cáo chối bỏ tất cả

Tại phiên tòa, các bị cáo khác khai đều có mối liên hệ với bị cáo Hồng và chính bị cáo Hồng là người “chủ chốt” trong việc thực hiện thi công và nghiệm thu hệ thống PCCC quán karaoke An Phú.

Bị cáo Hồng phủ nhận cáo trạng, phản bác các bị cáo khác. Ảnh: LA

Tuy nhiên, bị cáo Hồng thì phủ nhận toàn bộ cáo trạng của VKS truy tố, cho rằng VKS truy tố như vậy là không đúng. Bị cáo Hồng cũng phản bác hết tất cả lời khai của các bị cáo khác về mình.

Bị cáo Hồng nói mình không nhận thi công PCCC cho quán karaoke An Phú, không tự mua thiết bị thi công hệ thống PCCC, không nhờ ông Nguyễn Nhất Linh (lao động tự do) thi công.

Bị cáo Hồng khẳng định, mình quen biết bị cáo Xuân nên đứng ra làm người giới thiệu chứ không liên quan đến việc thi công hệ thống PCCC.

Tuy nhiên, toàn bộ các lời khai của các bị cáo khác (Xuân, Hùng) và người liên quan (ông Linh) đều cho rằng bị cáo Hồng là nhân vật “chủ chốt”.

Ông Linh khẳng định được bị cáo Hồng thuê thi công hệ thống PCCC quán karaoke An Phú. Ảnh: LA

Ông Xuân cho rằng, bị cáo Hồng không có mối quan hệ quen biết gì với mình, chỉ biết khi đưa tiền cho Hồng (do ông Hà, ba của Xuân chỉ đạo). Bị cáo Hồng nói rằng mình người thân, người quen của bị cáo là hoàn toàn không đúng.

Bên cạnh đó, ông Linh (người được Hồng thuê thi công hệ thống PCCC quán karaoke An Phú) cho biết, bị cáo Hồng trực tiếp thuê ông Linh và trả tiền để thi công hệ thống PCCC quán karaoke An Phú. Toàn bộ vật liệu thi công đều đã có sẵn (không biết ai mua).

Đáng chú ý, bị cáo Hùng khẳng định bị cáo Hồng có nhờ nghiệm thu sớm và nói rằng đây là quán của người thân. Bị cáo Hùng không đồng ý với lời khai của bị cáo Hồng.

“Bị cáo Hồng nói như vậy là không thật, trước đây giúp nhau là vì tình nghĩa, mà giờ nói vậy. Nếu bị cáo Hồng nói vậy thì còn có nhân quả”, bị cáo Hùng nói.

Ngày mai (25-10), HĐXX tiếp tục xét xử với các nội dung tiếp theo.