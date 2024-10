An ninh thắt chặt trong phiên xử vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương 24/10/2024 09:17

(PLO)- Trong buổi sáng ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, an ninh được thắt chặt.

Sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



Lực lượng công an kiểm soát chặt những người tham dự phiên tòa liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú. Ảnh: LA

Ngay từ sáng sớm có rất nhiều người thân của các nạn nhân đã có mặt trước khu vực cổng TAND tỉnh Bình Dương để chờ vào tham gia phiên xử.

Trước khu vực cổng Tòa án, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người nào có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú, Bình Dương

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-10. Sáu bị cáo (3 bị cáo bị tạm giam, 3 bị cáo được tại ngoại) đều có mặt tại phiên tòa. Trong sáng nay, HĐXX đang thực hiện các thủ tục tại phiên tòa.

Ba bị cáo bị tạm giam được đưa đến phiên tòa. Ảnh: LA

Thư ký phiên tòa làm các thủ tục trước khi phiên tòa diễn ra. Ảnh: LA

Hồ sơ của vụ án liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú. Ảnh: LA

Các luật sư tham dự phiên tòa. Ảnh: LA

Rất đông người thân của các nạn nhân có mặt tại phiên xử. Ảnh: LA

Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Còn bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, trong tổng số 7 bị can bị khởi tố thì chỉ truy tố và xét xử 6 bị cáo. Một bị can là Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Thuận An), đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý) nên đã đình chỉ điều tra.

6 bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Ảnh: LA

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: LA