Vụ cháy karaoke An Phú: Nữ cán bộ công an không nhận tội trong quá trình điều tra 24/10/2024 11:25

(PLO)- 32 nạn nhân trong vụ cháy karaoke An Phú đều có nồng độ cồn (Ethanol) trong máu rất cao, có người có cả Ketamine (chất ma túy).

Ngày 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú có mặt tại phiên tòa. Ảnh: LA

Trong sáng nay, sau khi HĐXX làm các thủ tục ban đầu, VKS đã công bố cáo trạng truy tố 6 bị cáo.

Trong đó, có 5 bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) tại phiên tòa. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, gần 21 giờ ngày 6-9-2022, quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa cháy và lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke này. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người đã thiệt mạng cùng 3 người bị thương nặng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 32 nạn nhân đều có nồng độ cồn (Ethanol) trong máu rất cao. Đáng chú ý, có một nạn nhân nữ có thêm thành phần Ketamine (chất ma túy).

Trong cáo trạng nêu rõ hành vi phạm tội của 6 bị cáo. 5 bị cáo bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, bị khởi tố sau khi điều tra bổ sung) trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định:

Bà Hồng mặc dù là cán bộ công an đang công tác tại đội tổng hợp của Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC & CNCH, nhưng lại móc nối rồi nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú. Sau đó, Hồng tự thuê thợ để thi công hệ thống này.

Để việc nghiệm thu được trót lọt, bị cáo Hồng đã tác động để bị cáo Phạm Quốc Hùng thực hiện việc nghiệm thu “cho có”.

Do tự thuê thợ thi công nên không có tư cách pháp nhân để làm hồ sơ nghiệm thu, Hồng đã nhờ Nguyễn Thành Luân ký hộ để hợp thức hóa biên bản nghiệm thu.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục phiên xử với phần xét hỏi các bị cáo.