Vụ cháy karaoke An Phú: Người nhà nạn nhân xin giảm nhẹ cho chủ quán karaoke 25/10/2024 11:05

(PLO)- Hầu hết người nhà các nạn nhân trong vụ cháy karaoke An Phú đều xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán karaoke An Phú.

Sáng 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử ngày thứ 2 đối với 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



Bị cáo Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú) trả lời các câu hỏi của HĐXX. Ảnh: LA

5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phần xét hỏi, người thân các nạn nhân trong vụ cháy đều yêu cầu bồi thường về chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân có con nhỏ yêu cầu cấp dưỡng cho các cháu đến năm 18 tuổi.

Người nhà các nạn nhân đều xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán karaoke An Phú. Ảnh: LA

Đáng chú ý, hầu hết người thân của các nạn nhân đều đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú).

Người thân các nạn nhân nói rằng, sau khi vụ cháy xảy ra, chỉ có bị cáo Xuân đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho gia đình trong lúc hoạn nạn. Các bị cáo khác không có ai đến thăm hỏi, động viên gia đình.

“Đây là vụ việc rất đau lòng đối với tất cả những người có mặt tại đây, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Tôi chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Xuân”, một người thân của nạn nhân nói.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.