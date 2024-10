Clip: Tranh luận gay gắt trong phiên tòa vụ cháy karaoke An Phú 25/10/2024 21:12

Chiều 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.



Tại phần tranh luận, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố của mình đối với 5 bị cáo: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm:

Cáo buộc bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo và bị cáo cũng đưa ra nhiều luận điểm tranh luận lại đối với VKS để bảo vệ của mình và chứng minh mình vô tội.