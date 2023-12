Clip ghi cảnh giải cứu cô gái 19 tuổi đòi nhảy từ mái chung cư

(PLO)- Giải cứu cô gái thành công, hàng trăm người dân đứng dưới tòa nhà chung cư reo hò khen "công an giỏi quá".

Chiều tối 7-12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An giải cứu cô gái 19 tuổi có ý định tự tử trên sân thượng chung cư cao 25 tầng tại TP Vinh (Nghệ An).

Cô gái đứng trên mái tòa nhà chung cư cao tầng ở TP Vinh.

Cuối giờ chiều 7-12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng Toà chung cư Dầu khí (số 7 đường Quang Trung, TP Vinh).

Cô gái mất bình tĩnh, leo lên đứng ở mép trên mái toà nhà, có ý định tự tử. Người dân đứng dưới đường xem rất đông và liên tục khuyên cô gái bình tĩnh, không nghĩ quẫn, tuy nhiên tòa nhà quá cao, cô gái không nghe người dân khuyên can.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 đã huy động xe cứu nạn cứu hộ và một xe thang cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận và nhanh chóng giải cứu thành công cô gái.

Clip cảnh sát giải cứu cô gái 19 tuổi từ mái nhà chung cư cao tầng.

Khi giải cứu thành công, người dân đứng phía dưới ồ lên, reo hò, phấn khích.

Theo thông tin ban đầu, cô gái mới 19 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau khi động viên, trấn an tinh thần, công an đã bàn giao cô gái cho chính quyền địa phương để liên hệ với người thân đón cô gái về nhà.

ĐẠI HUỆ