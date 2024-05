Liên quan đến vụ cháy 14 người tử vong ở Hà Nội, mới đây mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip chia sẻ hình ảnh về hình ảnh nam thanh niên dùng thang dây leo lên cửa sổ ngôi nhà bị cháy để đập tường cứu người bên trong.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, không ít bày tỏ sự tán dương cho “người hùng”, bất chấp nguy hiểm để cứu người trong đám cháy.

Qua tìm hiểu, một trong số những “người hùng” giải cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy 14 người chết tên Tuấn (21 tuổi, quê Nam Định).

Theo anh Tuấn, anh là sinh viên của một trường đại học và đang thuê trọ ở gần ngôi nhà bị cháy tối qua.

Anh Tuấn chia sẻ, gần 1 giờ sáng anh nghe thấy tiếng hô hoán có cháy từ nhà hàng xóm. Theo phản xạ, anh vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà bên cạnh, việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

Thời điểm này, tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có nhiều tiếng kêu cứu. Anh Tuấn và hai người khác nhận định vị trí để tiếp cận người phía trong căn nhà, nơi tiếp cận là một lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, lối này có thể leo lên để cứu người.

Sau đó, anh Tuấn cùng hai người khác dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra.

"Trong clip xuất hiện trên mạng xã hội không phải tôi. Khi đó, tôi với hai người khác thay nhau leo thang lên rồi đập tường của căn nhà. Khi đục tường, lần lượt 3 người chui ra, trong đó có hai người lớn và một trẻ em”- anh Tuấn kể.

Cũng theo anh Tuấn, sau khi cùng hai người bạn cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo là vô vọng.

Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng.

"Vụ cháy xảy ra ít phút, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Song, căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ, việc cứu hộ, cứu nạn và dập lửa gặp muôn vàn khó khăn", anh Tuấn chia sẻ thêm.

Vào hồi 0 giờ 46 ngày 24-5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1 giờ 26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.