Như PLO đã đưa tin, vụ cháy nhà dân ở đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm 14 người tử vong. Song song với công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, việc lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số cũng được các cấp chính quyền Hà Nội tiến hành khẩn trương.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.