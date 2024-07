Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 tiếp tục đà tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 69,72 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 439,88 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 15,7%, nhập khẩu tăng 18,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 14,08 tỷ USD.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, có 30 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 70,8%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến dẫn đầu ước đạt 199,94 tỷ USD, chiếm 88,1% cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong tháng 7.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 66,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 79,2 tỷ USD.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 57,5 tỷ USD tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập siêu từ Trung Quốc đạt 45,8 tỷ USD, tăng 65,4%.

Cũng theo Tổng Cục thống kê, trong tháng 7, cả nước có 14.735 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.408 tỷ đồng, tăng 7,3% về số doanh nghiệp, trong khi giảm 13% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 8.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 15.602 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gần một nửa số này chờ làm thủ tục giải thể.

Tính chung 7 tháng, 95.217 doanh nghiệp thành lập mới , 44.273 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn còn hơn 125 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn...

Chỉ số giá vàng đã tăng 24,77%

Theo Tổng cục Thống kê, tinh đến ngày 24-7, bình quân giá vàng thế giới ở mức gần 2.400 USD/ounce, tăng 1,49% so với tháng trước. Giá vàng thế giới tăng khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9-2024, và rủi ro xung đột địa chính trị trên thế giới cũng làm tăng nhu cầu tích trữ vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước nhưng tăng 18,11% so với tháng 12-2023 và tăng 29,39% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 24,77%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 24-7, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế giảm 0,24% so với tháng trước. Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do dao động quanh mức 25.463 VND/USD.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 tăng 0,05% so với tháng trước nhưng tăng 4,22% so với tháng 12-2023 và tăng 7,14% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2024, chỉ số đô la Mỹ tăng 5,85%.