Cô gái 21 tuổi cầm đầu đường dây tín dụng đen

(PLO)- Cô gái 21 tuổi ở Quảng Nam cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất từ 360% đến 579,6%/năm.

Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu.

Theo điều tra, từ năm 2021, Vy đăng thông tin thông lên mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.

Vy đã sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức này, Vy và những người khác đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đường dây của Vy cho vay với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hằng ngày, Vy phân công cho Trần Quang Trí (24 tuổi, ngụ phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thu tiền góp của người vay ở Quảng Nam và một số người khác thu tiền tại Quảng Bình.

Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, những người được phân công sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí để đe doạ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vy để điều tra mở rộng.

