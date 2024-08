Cơ hội vàng cho sinh viên ngành Luật lấy thêm bằng cử nhân ở Hoa Kỳ 09/08/2024 06:00

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh chương trình cử nhân song bằng dành cho sinh viên ngành Luật của trường.

Đây là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Luật TP.HCM với đối tác liên kết là ĐH Arizona (Tucson, Hoa Kỳ) và bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên từ tháng 9-2024 tới.

Ngoại ngữ đầu vào tối thiểu là IELTS 5.5

Theo thông tin của Trường ĐH Luật TP.HCM, chương trình này được thiết kế dành riêng cho các sinh viên đã trúng tuyển vào ngành Luật của Trường ĐH Luật TP.HCM trong năm tuyển sinh.

Thời gian đào tạo của khóa học này là bốn năm. Trong đó, ba năm đầu sẽ học tại Việt Nam và năm thứ tư sẽ học tại Hoa Kỳ (chương trình 3+1) nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được chuyển tiếp.

Sinh viên tham gia chương trình phải đáp ứng trình độ tiếng Anh đầu vào tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương để đảm bảo có thể tiếp thu tốt các kiến thức của các môn học được giảng dạy bằng ngoại ngữ pháp lý.

Chương trình không chỉ giúp cho sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế hiện đại, được trải nghiệm văn hóa và phát triển nghề nghiệp về ngành luật ở cả hai quốc gia, mà còn là một bước đột phá trong việc mở rộng tầm nhìn về sự hòa nhập trong lĩnh vực pháp luật.

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Khung chương trình đào tạo chi tiết được xây dựng với tổng số 128 tín chỉ. Trong đó, Trường ĐH Luật TP.HCM phụ trách giảng dạy 98 tín chỉ và ĐH Arizona phụ trách giảng dạy 30 tín chỉ. Khóa học kéo dài bốn năm.

Trong đó, chương trình đào tạo ba năm tại Việt Nam sẽ có sự tham gia giảng dạy từ các giáo sư của ĐH Arizona với 19 tín chỉ, qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Sinh viên được học tập trong môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được học tập, nghiên cứu về hệ thống pháp luật của Việt Nam và Hoa Kỳ với kiến thức ngành dàn trải qua mọi lĩnh vực luật từ hành chính, dân sự, hình sự, thương mại đến quốc tế.

Trong tổng số 128 tín chỉ, có hơn 60 tín chỉ sinh viên được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Điểm khác biệt và nổi bật ở khóa học liên kết này là tiếng Anh được sử dụng trong những môn học không phải là tiếng Anh thông thường, mà là toàn bộ kiến thức tiếng Anh chuyên ngành (Anh văn pháp lý), giúp sinh viên tiếp cận với các thuật ngữ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực pháp lý một cách thành thạo.

Sinh viên sau khi hoàn thành các tín chỉ thuộc chương trình đào tạo sẽ nhận được hai bằng cử nhân: bằng Cử nhân Luật do Trường ĐH Luật TP.HCM cấp và bằng Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Luật do ĐH Arizona cấp (Bachelor of Art in Law). Với hai tấm bằng này, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty luật và các tổ chức quốc tế…

Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các khóa học sau đại học của các quốc gia.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể tiếp tục lộ trình học lên để lấy bằng Juris Doctor (dành cho hành nghề luật tại Hoa Kỳ), bằng Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ Luật của các cơ sở đào tạo luật thuộc các nước có nền pháp luật phát triển tiên tiến trên thế giới, đặc biệt sinh viên sẽ được Đại học Arizona tạo điều kiện tham gia chương trình đào tạo Juris Doctor với thời gian rút ngắn hơn so với học viên khác.