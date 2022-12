Cơ thể biến đổi ra sao nếu ăn nhiều trứng?

(PLO)- Bằng việc ăn uống có chiến lược sẽ giúp bạn luôn có thân hình đẹp.

Các nghiên cứu cho thấy, lượng thức ăn được nạp vào sẽ tác động đến trạng thái no. Do đó, bạn hãy tìm những thực phẩm chứa nhiều nước, ít calo sẽ đảm bảo cảm giác no bụng, nhưng không gây tăng cân.

Chế độ ăn giàu protein thúc đẩy cảm giác no và dẫn đến lượng calo tổng thể thấp hơn so với chế độ ăn ít protein.

Hãy ăn những món ăn có chất xơ cao. Vì chất xơ làm chậm quá trình di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Và cuối cùng là hãy ăn những thực phẩm có hàm lượng calo thấp.

Trứng là thực phẩm có thể đáp ứng tất cả yếu tố trên. Trứng là một loại protein hoàn chỉnh, với 9 axit amin thiết yếu. Theo nhiều nghiên cứu, những người ăn trứng vào bữa sáng cảm thấy no hơn và tiêu thụ ít calo hơn, đồng thời dễ giảm cân và có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp.

Trứng có nhiều chất dinh dưỡng và protein chất lượng cao. Trong tối đa 36 tiếng sau bữa ăn trứng, bạn sẽ có thể ăn ít hơn.

PHƯƠNG MINH

Theo Journalistate