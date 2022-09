Cold Storage Logistic Hậu Giang khởi công kho lạnh cho thuê chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu

Vài năm gần đây, một số doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại ĐBSCL bắt đầu đầu tư kho lạnh, trong đó có kho MKL (Công ty Thủy sản Minh Phú Hậu Giang liên doanh với Công ty Gemadept Logistics của TP.HCM).

Kho lạnh tại ĐBSCL được đầu tư tập trung tại TP Cần Thơ và Hậu Giang, đến thời điểm hiện tại, tổng công suất chỉ giới hạn khoảng 50.000 pallets sản phẩm thủy sản. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu sản phẩm thủy sản, trái cây của ĐBSCL ngày càng tăng cao. Song song đó, nhu cầu thuê gửi kho thủy sản nhập khẩu, phục vụ cho các nhà máy gia công, chế biến đóng gói theo các hợp đồng với Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Bắc Mỹ cũng ngày càng nhiều.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH MTV Cold Storage Logistic Hậu Giang đã khởi công kho lạnh đầu tiên trong Dự án đầu tư Trung tâm kho lạnh cho thuê ngoài.

Quy mô dự án gồm sáu kho lạnh (-18oC đến -22oC) và một kho mát (+0oC đến +15oC), với tổng số 88.134 pallet, tương đương 88.134 tấn. Diện tích đất để làm dự án khoảng 8 ha, trong đó diện tích xây dựng là 40.992 m2 (chưa bao gồm sân kho và đường nội bộ). Dự án sử dụng công nghệ mới của EU, hiện đại, áp dụng quản lý điều hành bằng số hóa. Kinh phí đầu tư dự kiến gần 500 tỉ đồng. Thời gian đầu tư xây dựng từ năm 2022 đến 2027, tiến độ xây dựng từ 1-2 kho/năm.

Kho lạnh số 1 vừa được khởi công, có sức chứa khoảng 15.000 pallet, tương đương 15.000 tấn. Thời gian hoàn thành từ 10-12 tháng, dự kiến vận hành và khai thác kinh doanh từ quý III-2023.

Ngoài diện tích rộng, dự án còn có vị trí thuận lợi là mặt tiền giáp QL1, mặt hậu giáp sông Ba Láng, cách trung tâm TP Cần Thơ và đầu cầu Cần Thơ không quá 15 phút đi xe ô tô. Khi tuyến đường bộ cao tốc được thông suốt, chi phí và thời gian vận chuyển từ kho lạnh của dự án đến các cảng tại TP.HCM sẽ giảm thấp đáng kể so với hiện tại. Doanh nghiệp chế biến thủy sản, nông sản đông lạnh, rau quả tươi, sản phẩm đông lạnh nhập khẩu khác chọn gửi kho ngay tại các kho lạnh ở ĐCSCL sẽ thuận lợi hơn vì chi phí phải trả rẻ hơn, thấp hơn đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Kịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cold Storage Logistic Hậu Giang cho biết, dự án thuộc sở hữu của Công ty CP Thủy sản Cafatex. Từ quý III-2019, Cafatex đã đưa vào khai thác cho thuê kho lạnh có sức chứa 10.000 pallet (10.000 tấn) được đầu tư theo công nghệ mới, hiện đại của Đức. Khách thuê gửi kho thường xuyên là các công ty thủy sản, nông sản và trái cây xuất khẩu trong và ngoài nước tại ĐBSCL...

“Chúng tôi có kinh nghiệm hơn 30 năm chế biến và xuất khẩu thủy sản trực tiếp cho Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Châu Âu… Cùng với đó là kinh nghiệm về bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh, hiểu và thỏa mãn được các yêu cầu khác nhau của các thị trường nhập khẩu lớn, khách hàng lớn, thị trường khó tính. Chúng tôi cam kết dự án sẽ đầu tư công nghệ tốt nhất, giá thuê tiết kiệm nhất cho các doanh nghiệp có nhu cầu”, ông Kịch chia sẻ.