Các khu vực tiền tuyến Nga-Ukraine đang chứng kiến "cơn sốt chuột" gây bệnh dịch cho binh lính Nga và Ukraine như chứng nôn mửa và chảy máu từ mắt, đài CNN đưa tin hôm 21-1.

Không những vậy, "cơn sốt chuột" còn khiến Nga và Ukraine tổn thất nhiều trang thiết bị quân sự quan trọng.

Báo động bệnh lây nhiễm từ "cơn sốt chuột"

Ông Ihor Zahorodniuk - nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine cho rằng sự bùng phát bệnh liên quan loài chuột một phần là do loài gặm nhấm này sinh sản cao điểm vào mùa thu và do ảnh hưởng của xung đột. Theo đó, xung đột đã phân tán các loài săn mồi tự nhiên, cho phép chuột sinh sản tự do hơn.

Lý do khác là do mùa đông khắc nghiệt khiến lũ chuột tìm kiếm thức ăn dọc theo tiền tuyến dài gần 1.000 km. Chúng đã lây lan bệnh tật và càng hung hăng khi tìm kiếm thức ăn và nơi ấm áp.

Chuột bị bẫy trong chiến hào gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, Ukraine) vào tháng 10-2023. Ảnh: GETTY IMAGES

CNN cho biết binh lính Ukraine và Nga chia sẻ các video trên mạng xã hội báo động mức độ xâm chiếm của loài chuột ở tiền tuyến. Chuột nhắt bò lổm ngổm dưới gầm giường, trong ba lô, máy phát điện, túi áo khoác và vỏ gối.

Một đoạn video khác cho thấy lũ chuột lao ra từ tháp súng cối của Nga như những viên đạn từ khẩu súng Browning.

Tình báo quân sự Ukraine vào tháng 12-2023 báo cáo về sự bùng phát của “cơn sốt chuột” ở nhiều đơn vị Nga xung quanh thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv (Ukraine).

Báo cáo cho biết những người nhiễm bệnh liên quan loài chuột do hít phải bụi phân chuột hoặc do ăn phải phân chuột trong thức ăn.

Các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, huyết áp thấp, xuất huyết ở mắt, nôn mửa. Ngoài ra, vì căn bệnh có ảnh hưởng đến thận nên người bệnh sẽ đau lưng dữ dội và khó tiểu tiện.

Báo cáo của Ukraine không nêu tên loại dịch bệnh đang lây lan trong lực lượng Nga ở tiền tuyến. Tuy nhiên, có một loạt bệnh liên quan việc sống gần loài gặm nhấm, với các triệu chứng tương tự, bao gồm bệnh sốt thỏ, bệnh xoắn khuẩn vàng da và bệnh từ virus Hanta.

Tình báo quốc phòng Ukraine chỉ ra “cơn sốt chuột” đã làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của binh lính Nga. Tuy nhiên báo cáo không cho biết liệu quân đội Ukraine có bị ảnh hưởng tương tự hay không.

Một nữ quân nhân Ukraine, biệt danh là Kira, nói rằng tiểu đoàn của cô đã bị chuột "bao vây" vào mùa thu năm ngoái khi đang chiến đấu ở khu vực phía nam tỉnh Zaporizhia.

Cô Kira ước tính có khoảng 1.000 con chuột trong hầm trú ẩn của 4 người lính, chuột bò vào quần, vào áo len và cắn vào tay binh lính khi đang ngủ. Cô nói binh bính chỉ có thể ngủ được 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, tuỳ thuộc vào mức độ may mắn không bị chuột quấy rầy.

Cô đã thử mọi cách để đuổi chuột khỏi hầm trú ẩn như rắc thuốc độc, phun amoniac, nhưng không có nhiều tác dụng.

Nhiều thiết bị quân sự cũng bị chuột phá

Ngoài việc lây nhiễm bệnh cho binh lính, "cơn sốt chuột" còn tàn phá các thiết bị điện và quân sự. Cô Kira cho biết chuột đã trèo được vào hộp kim loại và nhai dây điện, làm gián đoạn liên lạc.

“Lũ chuột nhai mọi thứ: Radio, bộ lặp tín hiệu, dây điện. Chuột chui vào ô tô và nhai dây điện khiến ô tô không thể chạy được. Chúng còn gặm cả bình xăng và bánh xe” - nữ binh sĩ Kira nói với CNN.

Cô ước tính thiệt hại do chuột gây ra đã lên tới 1.000.000 hryvnia (26.500 USD).

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Zahorodniuk nhấn mạnh thiệt hại do chuột gây ra có thể nghiêm trọng hơn vì “việc mất liên lạc có thể khiến nhiều người thiệt mạng”.

Ông Zahorodniuk cho biết khi Ukraine trải qua thời tiết càng lạnh thì nạn chuột hoành hành càng nhiều hơn.

"Trời sẽ càng ngày càng lạnh, lũ chuột sẽ tiến vào chiến hào ngày càng nhiều" - ông Zahorodniuk nói.

NGỌC LAN