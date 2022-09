Con trai đâm chết mẹ ruột nghi do say xỉn

Chiều ngày 19-9, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng con chém chết mẹ ruột tại địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 19-9, người dân ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc nghe tiếng kêu cứu từ một hộ dân ở ven đường giao thông nông thôn.

Khi mọi người chạy đến phát hiện bà Huỳnh Thị Tam (78 tuổi) bị con ruột là Trần Ngọc Anh (52 tuổi) chém tử vong. Nghi phạm Trần Ngọc Anh vẫn còn cầm con dao dính máu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời bắt giữ nghi phạm.

Bước đầu xác định, Trần Ngọc Anh là người nghiện rượu thường xuyên nhậu say và hay xảy ra mâu thuẫn, kiếm chuyện với mẹ mình.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.