Công an bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Son 10/04/2024 12:45

(PLO)- Sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an xã và chính quyền xã Hưng Trạch đã phát hiện hai tàu khai thác cát trái phép trong đêm tại sông Son, Quảng Bình

Ngày 10-4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng Công an xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) và chính quyền xã vừa phát hiện, bắt quả tang hai thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Son đoạn qua địa phận xã này.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7-4, Công an xã Hưng Trạch nhận được tin báo của người dân tại khu vực sông Son (đoạn qua xã Hưng Trạch) có hai thuyền đang khai thác cát trái phép.

Công an xã Hưng Trạch sau đó phối hợp với UBND xã tuần tra, phát hiện tàu do Hoàng Thị Tình (41 tuổi, ngụ thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) làm chủ, bên trong khoang tàu có 4 m3 cát và tàu do Hoàng Thị Thuyết (48 tuổi, ngụ thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) làm chủ tàu, bên trong khoang tàu có 20 m3 cát.

Hai tàu khai thác cát trái phép bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh: CA

Bước đầu, hai chủ thuyền khai nhận số cát trong khoang được khai thác trái phép. Công an xã Hưng Trạch đã tạm giữ hai phương tiện và lập hồ sơ đề nghị Công an huyện Bố Trạch xử lý nghiêm.

Điều đáng nói, vị trí hai tàu khai thác trái phép nói trên đã được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép theo cơ chế đặc thù của Chính phủ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành khai thác, để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Thời hạn khai thác từ năm 2024 đến năm 2025, tổng trữ lượng cát khai thác là 465 nghìn m3 trong diện tích trên 18 ha.

Tuy nhiên, do lo ngại sạt lở đôi bờ sông Son đoạn qua xã Hưng Trạch nên từ cuối tháng 3, rất đông người dân địa phương đã cùng nhau ra ngăn cản, phản đối tàu hút cát để làm vật liệu phục vụ xây dựng cao tốc Bắc- Nam.

Người dân mong muốn các đơn vị liên quan cần có cam kết trách nhiệm nếu để xảy ra sạt lở.