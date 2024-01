Lãnh 1 năm tù vì khai thác cát trái phép trên sông Tiền

(PLO)- Nguyễn Thành Trung đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục hút cát trái phép phải lãnh mức án 1 năm tù do khai thác cát trái phép trên Sông Tiền.

Ngày 12-1, TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Trung (37 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Đây là lần thứ hai tỉnh Tiền Giang đưa "sa tặc" ra xét xử. Trước đó, ngày 9-5-2022, TAND tỉnh Tiền Giang đã một lần đưa ra xét xử và tuyên phạt 1 năm tù đối với Trương Văn Khanh cũng về hành vi trên.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa xét xử ngày 12-1. Ảnh: TH

Theo cáo trạng, Trần Lâm Chí An (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre) có ý định khai thác cát trái phép nên đã mua chiếc ghe gỗ không biển số có lắp sẳn động cơ và máy bơm. Sau đó An thuê Trung, Nguyễn Hoàng Quân và Phạm Ngọc Bình cùng tham gia hút cát trái phép.

Tối 11-10-2022, Công an TP Mỹ Tho phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện tàu sắt không biển kiểm soát do Trung, Quân và Bình đang neo đậu để khai thác cát trái phép trên sông Tiền đoạn qua xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho.

Khi hút được khoảng 20 phút, thì An đem cà phê ra và cùng tham gia hút cát với cả nhóm. Khoảng 19h45 cùng ngày, Trung phát hiện tổ công tác của Công an thành phố Mỹ Tho đang đi kiểm tra nên kêu Quân kéo ống hút cát lên khỏi lòng sông để Trung lái ghe chạy vào bờ. Khi cách bờ khoảng 10m, cả 4 người nhảy xuống sông và bơi vào bờ tẩu thoát.

Quá trình điều tra, cả bốn đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra bên trong khoang của ghe gỗ có chứa hơn 14,6 m3 được hút trộm từ sông Tiền lên ghe, nên tiến hành lập biên bản tạm giữ ghe gỗ cùng tang vật để phục vụ cho việc bơm hút cát trái phép. Qua giám định là khoáng sản trị giá 1.758.000 đồng.

Trước đó, ngày 31-12-2021, Trung bị UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát, sỏi dưới lòng sông không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền với hình thức phạt tiền là trên 51 triệu đồng.

Đến ngày 11-10-2022, Trung tiếp tục khai thác cát, sỏi dưới sông Tiền không có giấy phép và bị bắt quả tang.

Cáo trạng quy kết tuy giá trị tài sản dưới 500 triệu đồng, nhưng do bị cáo Trung đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát, sỏi dưới lòng sông không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nên đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Đối với Bình đã có hành vi cùng với Trung khai thác cát trái phép nhưng giá trị khoáng sản chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Còn An đưa ghe cho Trung và cùng tham gia khai thác cát trái phép nhưng giá trị chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu Công an thành phố Mỹ Tho ra quyết định xử phạt hành chính.

Riêng Quân đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép vào năm 2018 và 2020 (đã nộp phạt và được coi là chưa bị xử phạt hành chính) nên cơ quan điều tra không khởi tố xử lý hình sự là có căn cứ.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án Nguyễn Thành Trung 1 năm tù về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

