Công an bắt nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi, đòi 15 tỉ tiền chuộc

(PLO)- Người dân bức xúc về việc con trai bạo hành mẹ ruột khi cho ăn cháo nên quay lại clip và trình báo công an.

14/08/2023 12:08

(PLO)- Thủ trưởng Công an các các đơn vị nếu để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn mình quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công an tỉnh.