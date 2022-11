Công an Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

(PLO)- Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng, công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP.HCM.

Chiều 1-11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội tháng 10 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tiến độ điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đại tá Chính, ngày 31-10, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất thủ tục, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” xảy ra tại Bình Dương liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho cơ quan điều tra, Công an TP.HCM.

Cũng theo đại tá Chính, trước đó phía Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án với tội danh giống nhau. Chính vì thế, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an theo hướng nhập hồ sơ cho phía Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ thì phía Công an TP.HCM yêu cầu bổ sung thêm một số nội dung liên quan, nên Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bổ sung và chuyển lại cho Công an TP.HCM.

Như PLO đã đưa tin, từ ngày 6-10-2021 đến ngày 3-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp nhận 7 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Youtube, facebook...) tổ chức livestream nhiều lần, có những lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực, đạo đức, thuần phong mỹ tục, có tính chất nhục mạ danh dự nhân phẩm của người khác. Bà lan truyền những thông tin không được kiểm chứng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong thời gian dài.

Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động tuy nhiên bà Hằng vẫn tiếp tục thực hiện.

Ngày 6-4-2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thống nhất với VKSND tỉnh Bình Dương, ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi tương tự.

LÊ ÁNH