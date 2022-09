Công an Bình Dương đã đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 6-9, nguồn tin riêng của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà bà Nguyễn Phương Hằng là bị can.

Theo đó, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan này cũng đã gửi đi các thông báo kết luận giám định đối với lời nói, phát ngôn của bà Phương Hằng trong các buổi livestream cho bà Đinh Thị Lan – bị hại của vụ án.

Nội dung thông báo kết luận giám định thể hiện: Lời nói, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream ngày 1-3, 9-2, 14-2, 15-2, 16-2… có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018; điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trước đó, có sáu cá nhân có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương. Đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Sáu người này tố giác bà Nguyên Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trong một diễn biến liên quan khác, VKSND TP.HCM cũng vừa trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lý do, VKS nhận định cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án.