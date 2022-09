Công an Bình Dương tổng kiểm tra các quán karaoke, đình chỉ ngay nếu vi phạm

Chiều 9-9, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an chín huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh ra quân tổng kiểm tra các quán karaoke.

Từ 15 giờ công an các địa phương đồng loạt ra quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với những cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng ăn uống...

Khi kiểm tra nếu phát hiện vi phạm, không đảm bảo về an toàn PCCC thì xử lý nghiêm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý triệt để những trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động về an toàn PCCC của cơ quan quản lý.

Đồng thời, chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Đối với các trường hợp lén lút, cố tình đưa vào sử dụng để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, phải tiến hành điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, trong sáng cùng ngày Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có công điện yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.