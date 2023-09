Công an Đà Nẵng sắp xếp bộ máy và điều động nhiều cán bộ cấp phòng

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP về triển khai tổ chức bộ máy mới và điều động bố trí cán bộ.

Trước đó, theo Quyết định số 4795 ngày 10-07-2023 của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng có 27 đơn vị cấp phòng, có bốn đơn vị thuộc diện sáp nhập trong đó có Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Cảnh sát Môi trường.

Trong đó, Phòng Cảnh sát Môi trường sáp nhập vào Phòng Cảnh sát Kinh tế thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sáp nhập vào Phòng Tham mưu...

Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã quyết định điều động, bố trí đối với 27 lãnh đạo cấp phòng, công an quận.

Cụ thể điều động: Thượng tá Nguyễn Bảy giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an TP; Thượng tá Nguyễn Thành Nam (Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH) giữ chức vụ Trưởng Công an quận Sơn Trà; Thượng tá Trần Hoài Phương (Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự) giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH; Thượng tá Nguyễn Văn Cung (Trường phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Trần Văn Tám (Trưởng Công an quận Thanh Khê) giữ chức vụ Trưởng Công an quận Hải Châu.

Thượng tá Phan Văn Thương (Trưởng phòng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị) giữ chức vụ Trưởng Công an quận Thanh Khê; Trung tá Nguyễn Kim Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường….

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng điều động, bố trí công tác đối với 18 Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Công an TP trong diện sáp nhập, giải thể….

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đồng lòng ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị kiện toàn lại tổ chức bộ máy.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương và các cán bộ, chiến sĩ được điều động, bố trí công tác nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức, con người, phân công công việc khoa học để từng cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Phi