(PLO)- Vụ kẻ cướp dùng súng cướp ngân hàng đã được Công an Đà Nẵng điều tra và công bố thông tin về vụ việc này vào chiều nay.

Chiều 22-11, Công an TP Đà Nẵng thông tin: Đang tiếp tục thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Cùng đó, công an đã bắt và lấy lời khai của hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trí và Cường (bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, hai nghi can này đến PGD Chi nhánh Ngân hàng số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn để cướp tài sản.

Tại đây, cả hai đã dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động thì hai người bỏ chạy ra bên ngoài nhưng bất ngờ đâm xe vào một xe máy của người dân nên ngã xuống.

Lực lượng chức năng tiến hành thu thập thông tin tại hiện trường. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Thấy vậy, bảo vệ và người dân đã lao vào khống chế. Trong lúc tham gia khống chế đối tượng cướp ngân hàng, ông Th (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bảo vệ, đã bị một đối tượng cầm dao đâm vào lưng khiến ông tử vong trong lúc cấp cứu tại bệnh viện.



Khẩu súng tự chế của đối tượng cướp ngân hàng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Hai đối tượng Trí và Cường đã bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Trường