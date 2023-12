(PLO)- Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM tập trung lực lượng thu gom, xử lý một số người vào khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa để tiêm chích ma túy.

Ngày 6-12, Công an phường Bình Hưng Hòa A, vừa phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa ra quân kiểm tra, xử lý người nghiện tập trung tiêm chích ma túy ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa .

Qua đó, công an đã phát hiện 16 người (15 nam, một nữ) nghi vấn sử dụng ma túy trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Công an phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai bắt buộc nhiều người nghiện ma túy xuất hiện ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: CA

Kết quả test 15 người (14 nam, một nữ) dương tính với ma túy. Ngoài ra, công an phát hiện ba vụ/bốn người tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an quận Bình Tân, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) được xác định là địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Công an phường Bình Hưng Hòa A tiếp tục thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn. Công an Phường thường xuyên tuần tra khép kín để phòng ngừa tội phạm, nhất là phòng ngừa các đối tượng lợi dụng khu vực nghĩa trang để tiêm chích ma túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc, đá gà…

Công an thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CA

Đồng thời, Công an phường đã đưa khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào danh sách điểm nguy cơ, phức tạp về ma túy.

Chỉ tính riêng tại khu vực này, tính đến 30-11, Công an đã phát hiện sáu vụ/sáu người tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này có Chiếng Tú Tài (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Phi Hào (24 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Huế Hương (29 tuổi, ngụ quận 8) và Mã Học Tài (45 tuổi, ngụ quận 6).

Tú Tài, Hào, Hương và Học Tài bị công an phát hiện tàng trữ trái phép ma túy. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng phát hiện một vụ /một người vận chuyển trái phép chất ma túy (thu giữ 149 đoạn ống hàn kín).

Qua tuần tra, kiểm tra trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa , lực lượng Công an phát hiện 68 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả: đã xử phạt vi phạm hành chính chín người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc: 59 người.

Theo Công an quận Bình Tân, trong thời gian từ cuối tháng 11, đầu tháng 12-2023, người dân tự ý mở, tháo các cổng rào xung quanh khu vực nghĩa trang để thăm và dọn dẹp, vệ sinh, tảo mộ trong thời gian gần Tết Nguyên đán.

Do đó, nhiều người đã lợi dụng để vào tiêm chích và sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực nghĩa trang.

Trong thời gian tới, Công an phường Bình Hưng Hòa A tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và công tác chuyển hóa địa bàn.

Đồng thời, tại Hội nghị lấy ý kiến, cơ quan chức năng vận động người dân đồng tình với việc tiếp tục rào cứng các ngõ phụ vào khu vực nghĩa trang, chỉ để lại ba đường chính để tuần tra, gác chốt, thu gom một số người vào mua bán, sử dụng ma túy.

Công an phường cũng tham mưu Ủy ban nhân dân phường lắp đặt camera phục vụ công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp tuần tra, truy quét, thu gom số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực nghĩa trang. Rà soát, lập danh sách đối tượng bán lẻ trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa để triệt xóa.

Nguyễn Tân