(PLO)- Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp, phát hiện hai người dương tính ma túy, trong đó có một công an.

Ngày 17-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc phát hiện hai người dương tính với ma túy trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp trên đường Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh) phát hiện ba người đàn ông có biểu hiện nghi vấn trong căn phòng nên đưa về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai người dương tính với các chất ma túy. Trong đó có một người tên C (được xác định là Công an tỉnh Sóc Trăng). Hai người này bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Người còn lại không dương tính với ma túy nên được cho về, làm rõ sau.

Qua khám xét căn hộ, công an cũng phát hiện các dụng cụ sử dụng ma túy và ma túy tổng hợp.

Căn hộ cũng do ông C đứng tên sở hữu.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với lãnh đạo quận Bình Thạnh để tìm hiểu thì người này cho biết vụ việc đang được xác minh, xử lý và hiện chưa thông tin chi tiết.

