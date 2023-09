Công an điều tra vụ con mang xăng đe dọa đốt nhà mẹ ruột

(PLO)- Theo gia đình nạn nhân, do mẹ và anh ruột không đồng ý ký tên cho bán đất nên hai thanh niên mua xăng đe dọa giết cả nhà.

Ngày 12-9, một đại diện chỉ huy Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đã lập hồ sơ và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý vụ vụ hai thanh niên dùng can xăng tạt vào nhà mẹ ruột.

Trước đó, theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam) do anh và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai là Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) bán đất để lấy tiền tiêu xài nên hai người này đe dọa giết cả nhà.

Khoảng 16 giờ 10 ngày 11-9, Thịnh và Nhật mua một can xăng 5 lít mang vào nhà anh Mạnh tưới vào người mẹ ruột và người vợ anh Mạnh. Khi anh Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa nên đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài bởi cả hai sẽ quay lại giết hết cả nhà.

Theo camera ghi lại, khi hai thanh niên này mang can xăng mở nắp xông vào nhà do bị vợ anh Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi vào cả quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà. Một thanh niên còn chỉ vào mặt mẹ ruột mình có những lời lẽ giống như đe dọa…

PHÚ NHUẬN