Tàng trữ thuốc bảo vệ thực vật lậu, một phụ nữ bị khởi tố, bắt giam

(PLO)- Cảnh sát thu giữ hàng ngàn chai, gói thuốc bảo vệ thực vật đều là hàng hóa cấm sản xuất, lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 12-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ Duyên (32 tuổi, ngụ ở huyện Hàm Thuận Nam) về tội buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 BLHS. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét chỗ ở và cơ sở kinh doanh của bị can Duyên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, vào ngày 2-8, Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt quả tang Trần Thị Mỹ Duyên đang có hành vi buôn bán số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật.

Qua kiểm tra ban đầu, Công an đã thu giữ khoảng 4.637 chai (thể tích 3.468,04 lít) và 8.459 gói thuốc bảo vệ thực vật (khối lượng 8.469kg), gồm chủ yếu các loại như: Thuốc diệt cỏ 2.4D, Vifosate, Plophoxim, Lyphoxim, thuốc trừ sâu Virigen, thuốc Carbenzem, Stasodant,...

Sau khi đối chiếu với các quy định hiện hành, đây là các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hàng hóa cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

