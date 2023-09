Mới ra tù, Minh 'cháy' tiếp tục bị truy nã trên toàn quốc

(PLO)- Sau khi ra tù về tội hủy hoại tài sản, Minh "cháy" tiếp tục có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác rồi bỏ trốn.

Thượng tá Trương Văn Đo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Văn Minh (tức Minh "cháy", 48 tuổi, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thường trú xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Theo đó, ngày 8-9, Nguyễn Văn Minh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố bị can về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Quá trình điều tra, Công an huyện xác định Minh "cháy" đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện đi đâu, làm gì không xác định được.

Minh "cháy" có đặc điểm nhận dạng: cắt tóc đầu đinh, cao khoảng 1,63m, da ngăm đen, sống mũi tẹt, lông mày rậm, mắt một mí... Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận, địa chỉ số 17 đường Lê Hồng Phong, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3860133.

Trước đó, ngày 22-6-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Văn Minh về tội hủy hoại tài sản.

Minh là người đã trực tiếp đứng ra thuê nhân công chặt phá hơn 2.000 cây bạch đàn của một người dân ở xã Sông Bình, Bắc Bình. Sau khi bị truy tố, xét xử, chấp hành xong án phạt tù, Minh "cháy" mở nhà hàng và tiếp tục cùng đàn em thực hiện nhiều hành vi lấn chiếm đất đai.

Minh "cháy" được xem là tay anh chị có “số má” ở xã miền núi Phan Lâm và có mối quan hệ ngoài xã hội rất phức tạp. Trong thời gian dài, Minh đã quy tụ hàng chục thanh niên về dưới trướng của mình.

Minh rất ít khi xuất hiện ở các vụ việc gây mất trật tự an ninh tại địa phương mà hầu hết đều chỉ đạo đàn em ra tay.

PHƯƠNG NAM