Tạm giữ 2 người vụ dùng giẻ tẩm xăng tấn công công an để ngăn xây cầu

(PLO)- Không đồng ý thi công cầu Kênh 12 ở huyện Châu Phú, An Giang nên Đào và Phân cùng những người trong gia đình dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng tấn công đơn vị thi công và cả công an.

Liên quan vụ ngăn cản thi công cầu, dùng giẻ tẩm xăng tấn công công an, ngày 26-8, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Thị Đào (65 tuổi) và Lê Thị Phân (24 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú, Châu Phú) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Như PLO đưa tin, vào sáng 22-8, công nhân tiến hành thi công cầu Kênh 12 tuyến Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phú. Lúc này bà Đỗ Thị Phượng (52 tuổi, mẹ Phân) cùng Phân, Đào (chị bà Phượng) ra ngăn cản không cho thi công và có lời lẽ chửi bới.

Bà Phượng và Phân còn dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng đốt ném vào các công nhân thi công.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú phối hợp đoàn thể địa phương đến giải thích, mời bà Phượng và Phân về trụ sở làm việc, nhưng Phượng và Phân không chấp hành và có lời lẽ chửi bới lực lượng công an.

Sau đó, Phượng, Phân và thành viên trong gia đình dùng nước sôi, xăng, gậy gộc tấn công lực lượng công an. Trong lúc châm lửa bà Phượng cũng bị bỏng.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Phú khống chế đưa những người liên quan vụ việc về trụ sở để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

