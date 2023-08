Giải quyết mâu thuẫn giúp 2 bạn gái, một người tử vong

(PLO)- Bạn gái Đạt và H xảy ra mâu thuẫn, 2 thanh niên liền hẹn chém nhau và hậu quả H bị chém tử vong.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (44 tuổi) và Huỳnh Tiến Đạt (18 tuổi, con trai Thành, cùng ngụ Khóm 5, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, trước đó Đạt và NPH (21 tuổi) có mâu thuẫn với nhau. Khoảng 20 giờ ngày 25-8, sau khi uống rượu, Đạt biết tin bạn gái Đạt xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của H trên mạng xã hội nên hai thanh niên đã hẹn giải quyết.

Khoảng 15 phút sau, H cầm theo dao bấm đi đến nhà Đạt như đã hẹn. Lúc này Đạt cũng từ trong nhà cầm theo hai cây dao cùng với Thành đi ra ứng chiến H.

Trong lúc xô xát, H bị 2 cha con Đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người. H bỏ chạy được một đoạn thì tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Mỹ Long phối hợp cùng lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên và Phòng CSHS Công an tỉnh bắt giữ Đạt và đưa Thành.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

