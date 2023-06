Công an điều tra vụ một nam thanh niên đi xe máy té ngã tử vong

(plo)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An tiến hành kiểm tra tử thi điều tra việc nam thanh niên điều khiển xe máy và bị té ngã tử vong.

Trưa ngày 25-6, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) phối hợp Công an xã Mỹ Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên điều khiển xe máy khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ té tử vong.

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 20h40 ngày 24-6, người dân sống hai bên đường tỉnh 817, đoạn tuyến dân cư xã Mỹ Lạc thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy BKS 62G1- 482... Tiến đến gần thì phát hiện thanh niên này đã tử vong nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an xã Mỹ Lạc sau đó có mặt tại hiện trường và xác định danh tính nạn nhân là L.T.T (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An).

Hiện lực lượng chức năng tiến hành trích xuất camera điều tra, do thời điểm xảy ra vụ việc trời đổ mưa, có 2 ánh đèn xe chạy qua khu vực, nạn nhân té ngã trúng trụ cảnh báo đi chậm.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

DƯƠNG KHÔI