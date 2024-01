(PLO)- Băng nhóm giang hồ do Cảnh 'đen' cầm đầu làm sổ hồng giả rồi lừa đem bán và cho vay lãi nặng bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại TP Phú Quốc

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nhóm giang hồ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc làm sổ hồng giả rồi rao bán cho nhiều người.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ nhóm giang hồ trên khi đang lẩn trốn tại TP Phú Quốc và và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Nhóm giang hồ Cảnh đen cùng đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nghi can cầm đầu nhóm này được xác định là Trịnh Thế Cảnh (thường gọi Cảnh đen, 37 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Cảnh được xem là giang hồ nổi tiếng ở địa phương chuyên mua đất tranh chấp, cho đồng phạm gây áp lực rồi lấy đất đem bán.

Một số là “trợ thủ” cho Cảnh gồm: Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi), Phạm Ngọc Tân (46 tuổi, đều quê TP.Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hồng (thường gọi Hồng đen, 39 tuổi); Phạm Mạnh Tuấn (30 tuổi, đều ngụ Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rất tinh vi, dùng hồ sơ, tên tuổi của người đã mất để làm giả giấy tờ đất trên địa bàn TP Biên Hòa và một số khu vực lân cận sau đó bán cho người khác.

Cơ quan công an còn xác định, ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Đồng Nai, Cảnh còn cấu kết với một số người khác thực hiện các vụ lừa đảo tương tự tại TP Phú Quốc.

Nhóm này còn tổ chức cho vay trả góp với lãi suất rất cao, cướp tiền của người vay khi đến hạn không trả được nợ.

Văn Ngọc