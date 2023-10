Công an Đồng Nai, Lâm Đồng cùng xử lý xe chạy quá tốc độ, vượt ẩu trên quốc lộ 20

Công an 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20.

Theo nội dung ký kết, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật ATGT; kịp thời thông báo tình hình ùn tắc giao thông, sự cố cầu đường, tai nạn giao thông nghiêm trọng, các vụ việc có tính chất nhạy cảm dễ xảy ra tình trạng tụ tập, tạo “điểm nóng” gây ùn tắc giao thông cục bộ trên toàn tuyến.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại tá Bùi Đức Thịnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ký quy chế phối hợp. Ảnh: Anh Quân.



Công an các huyện dọc tuyến quốc lộ 20 chủ động phối hợp với lực lượng CSGT nhanh chóng điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến thuộc địa phương quản lý; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT và phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo công an Đồng Nai và Lâm Đồng yêu cầu lực lượng CSGT và công an các huyện có tuyến quốc lộ 20 đi qua thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng về phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm sát của lực lượng chức năng.

Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi trong vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua làm chết 5 người trên quốc lộ 20. Ảnh: VH.

Đặc biệt, lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường; chở quá tải…

Nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ…

Tại buổi lễ, Công an Đồng Nai và Lâm Đồng cũng nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do mặt đường hẹp, đèo dốc, quanh co, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng chưa hợp lý…

Vì vậy, đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ IV lắp đặt một số biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát; lắp đặt giải phân cách cứng tại một số vị trí đông khu dân cư… góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới.

VŨ HỘI