Công an Đồng Nai xác minh, xử lý xe quá tải, 'mua đường'

(PLO)- Tây Ninh lập hai chốt kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Ngày 29-9, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thành lập tổ công tác do phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn để xác minh tất cả thông tin mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh về “cò” nhận tiền bảo kê xe quá tải, xe cơi nới, quá tải lưu thông…

Theo đó, tổ công tác do Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc công an tỉnh, phụ trách chung; Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc công an tỉnh, làm trưởng đoàn và Thượng tá Nguyễn Danh Hương, Chánh Thanh tra công an tỉnh, làm phó đoàn.

Tổ công tác sẽ kiểm tra toàn bộ xe ra vào những nơi báo phản ánh, đồng thời sẽ làm việc với “cò” tên Tuấn, người liên lạc qua điện thoại với các tài xế chở quá tải nhận tiền cho xe lưu thông qua địa bàn.

“Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là tập trung xác minh tất cả phương tiện ra vào mà báo nêu, mời “cò” Tuấn làm việc, sai phạm sẽ xử lý, kể cả cán bộ” - Thượng tá Nguyễn Danh Hương nói thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cũng cho biết tổ công tác sẽ xác minh, làm rõ và xác minh thật kỹ những vấn đề báo nêu để xử lý nghiêm trên tinh thần không bao che, chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 51, mỏ đá Tân Cang… “Công tác thanh tra giao cho Đại tá Trần Tiến Đạt phụ trách, tất cả sẽ báo cáo cụ thể cho tôi. Đơn vị, cá nhân nào liên quan sẽ xử lý nghiêm” - Thiếu tướng Quang nói.

Cũng theo Thiếu tướng Quang, thời gian qua, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch riêng nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông. Trong ba tháng qua đã có những chuyển biến tích cực, là một trong những địa phương xử lý xe quá tải, cơi nới, nồng độ cồn dẫn đầu cả nước.

Ông Quang cũng thông tin trước đó, công an tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra, thanh tra đặc biệt và có sự tham gia của lực lượng an ninh. Tổ công tác này đã xử lý vi phạm và điều chuyển ba tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre vi phạm ra khỏi lực lượng CSGT, đồng thời kỷ luật đối với bảy tổ viên.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch tuần tra lưu động tương tự như 363 của TP.HCM, 141 của TP Hà Nội để xử lý tội phạm và xử lý giao thông.

Theo Thiếu tướng Quang, tổ công tác này sẽ do lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và CSGT tham gia. “Tổ sẽ làm tất cả nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên mặt đường, hạn chế tiêu cực” - Thiếu tướng Quang cho hay.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 20, tuyến đường chuyên dùng nói riêng, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về cơi nới thùng hàng, chở quá tải, quá khổ giới hạn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Liên quan đến việc xe chở cát né trạm cân, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh và đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác kiểm soát tải trọng các phương tiện trên địa bàn. UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo công an tỉnh duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, xử lý các tuyến đường nhánh gần khu vực trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường ĐT 781. Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo Sở GTVT tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, chủ cảng, bến, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa ký cam kết không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép; thực hiện nghiêm việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát khối lượng tại các mỏ khai thác, bãi tập kết theo Nghị định 58/2016/NĐCP của Chính phủ. Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cũng cho biết Ban giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng CSGT lập hai tổ kiểm soát, hoạt động từ ngày 28-9 đến 14-12...

VÕ TÙNG - TỰ SANG