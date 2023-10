(PLO)- 34 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo về thi thể nữ giới bị phân xác ở sông Hồng, Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm.

Chiều nay, 15-10, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức vụ giết người phân xác ở sông Hồng.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 13-10, tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo và các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo pháp luật.

Nghi phạm sát hại chị HYN. Ảnh CTV

Kết quả xác minh cho cho thấy nạn nhân là chị HYN, 19 tuổi, thường trú tại tại quận Ba Đình, Hà Nội, bị giết và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14-10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tại Duy Khanh, 38 tuổi, quê ở huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lí nghiêm theo quy định pháp luật.

