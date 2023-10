(PLO)- Ngày 13-10, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm người để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.