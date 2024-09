Công an hai tỉnh phối hợp chặn bắt kẻ cướp giật dây chuyền 06/09/2024 18:39

(PLO)- Khi phát hiện hai thanh niên chạy xe máy hướng về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có nhân dạng giống với hai kẻ cướp giật dây chuyền, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) điện báo Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) phối hợp chốt chặn bắt.

Ngày 6-9, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, cho biết đang tạm giữ hình sự Tăng Văn Vủ (26 tuổi) và Phạm Hoàng Dũy (19 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 5-9, bà T.T.D (50 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An), chạy xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Trà đoạn qua Khu dân cư số 2, thuộc Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh.

Hai nghi phạm Vủ và Dũy đã giật sợi dây chuyền tẩu thoát trên quốc lộ N2. Ảnh: CA

Tại đây, bà D bị hai nam thanh niên đi chung trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang biển số 59P2-512.49 áp sát, giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K, khối lượng 5 chỉ, đang đeo trên cổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Tân Thạnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, triển khai lực lượng truy bắt giữ các nghi phạm. Đồng thời, Công an cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân đã bố trí chốt chặn trên các tuyến giao thông.

Lực lượng công an đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy trên tuyến N2 hướng về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có nhân dạng giống với hai nghi phạm nên tiến hành truy đuổi, đồng thời điện báo đề nghị Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ, phối hợp chốt chặn, bắt giữ.

Lực lượng công an đã truy đuổi bắt giữ hai kẻ cướp giật dây chuyền. Ảnh: CA

Đến 17 giờ cùng ngày, sau khoảng 35 km truy đuổi lực lượng chức năng huyện Tân Thạnh đã phối hợp với lực lượng bên huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ được hai nghi phạm và di lý từ huyện Tháp Mười về Công an huyện Tân Thạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, Vủ và Dũy đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Để thực hiện vụ cướp giật dây chuyền hai nghi phạm đã di chuyển trên đường. Khi thấy, người phụ nữ đi một mình nhưng để lộ ra sợi dây chuyền vàng trên cổ nên bám theo, đến đoạn đường vắng thì áp sát giật dây chuyền rồi tẩu thoát.

Ngoài bắt giữ các nghi phạm, Công an đã thu giữ được tang vật là sợi dây chuyền và chiếc xe máy là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật.