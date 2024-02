Công an Hậu Giang cấp CCCD và tài khoản định danh suốt Tết Nguyên đán

(PLO)- Để tạo điều kiện cho bà con làm ăn, học tập xa xứ về sum vầy dịp Tết Nguyên đán có thể làm CCCD, tài khoản định danh điện tử, Công an Hậu Giang tổ chức làm suốt Tết.

Ngày 5-2, tin từ Công an Hậu Giang cho hay trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh vẫn sẽ luôn được duy trì.

Theo đó, Công an Hậu Giang cho biết những ai chưa làm thủ tục cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử thì dịp Tết này có thể đến các Tổ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hoặc Công an tám huyện, thị xã, TP.

Công an Hậu Giang tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh xuyên Tết Nguyên đán để phục vụ bà con. Ảnh: CAHG

Tại đây, người dân có thể làm thủ tục cấp mới, cấp đổi thẻ CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Cạnh đó, bà con cũng sẽ được các chiến sĩ công an hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo quy định.

“Bà con có thể đến bất kỳ đơn vị nào thuận tiện nhất, không cần thiết phải đến nơi đang thường trú để làm thủ tục. Đặc biệt, việc làm thủ tục chỉ mất vài phút, không mất nhiều thời gian của bà con” - Công an Hậu Giang thông tin thêm.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, Ban Giám đốc Công an Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an tám huyện, thị xã, TP bố trí địa điểm, chuẩn bị phương tiện, thiết bị, phân công lực lượng sẵn sàng tiếp đón bà con.

Theo Công an Hậu Giang, đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 776.000 hồ sơ cấp thẻ CCCD và hơn 514.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Hiện, đã có hơn 414.400 trường hợp đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt gần 81%. Từ đó, tỉ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến thay hình thức trực tiếp ngày càng tăng.

Chỉ tính riêng năm 2023, tỉ lệ người dân trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ trực tuyến 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 của Chính phủ đạt 86,7%, tăng 36,1% so với năm 2022.

Công an Hậu Giang khuyến cáo bà con: Để rút ngắn thời gian có thể đăng ký trước qua cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

CHÂU ANH