Công an Hậu Giang phá 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng qua mạng

Ngày 20-10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Công an huyện Long Mỹ phá hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng qua mạng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Cụ thể, ngày 14-10, Công an huyện Long Mỹ phối hợp PA05 Công an tỉnh Hậu Giang phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán phụ tùng xe qua mạng. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (23 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, Khang dùng tài khoản Facebook tên “Phụ tùng rã xe” (có địa chỉ tại quận 12, TP.HCM) đăng bán phụ tùng nhiều loại xe mô tô, xe máy, có kèm theo số điện thoại để liên lạc. Khi có người đặt hàng, Khang yêu cầu chuyển cọc trước hoặc chuyển đủ tiền thì mới gửi hàng, nhưng nhận tiền xong Khang chặn liên lạc và tắt điện thoại.

Bằng thủ đoạn này, Khang đã lừa được hơn chục người ở nhiều tỉnh, TP, trong đó, có một bị hại ở huyện Long Mỹ, qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 43 triệu đồng.

Vụ lừa đảo thứ hai cũng xảy ra trên địa bàn huyện Long Mỹ, cụ thể, trình báo với công an, bà NMT (chủ đại lý bia ở thị trấn Vĩnh Viễn) cho hay ngày 26-7, có một thanh niên gọi điện thoại cho bà chào bán bia với giá rẻ hơn giá thị trường.

Đối tượng Bùi Văn Tý cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Sau khi suy nghĩ, bà đã đặt mua 400 thùng bia, tổng giá trị hơn 95 triệu đồng với cam kết sẽ chuyển trả vào tài khoản của đối tượng sau khi nhận đủ hàng. Đúng hẹn, có hai xe tải đến giao bia, nên bà T đã chuyển tiền.

Sau đó, bà T mới phát hiện tài khoản ngân hàng nhận tiền và tài khoản bên giao bia là khác nhau. Bà T đã đến ngân hàng thực hiện sao kê phiếu chuyển tiền, rồi đến Công an thị trấn Vĩnh Viễn trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Mỹ phối hợp cùng PA05 Công an tỉnh Hậu Giang đã điều tra và bắt Bùi Văn Tý (29 tuổi, trú tỉnh Long An). Khám xét nơi ở của Tý tại TP.HCM, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ ATM và điện thoại di động.

Làm việc với công an, bước đầu Tý khai nhận ngoài bị hại ở thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), Tý còn lừa đảo trót lọt hai vụ, lừa hai người khác ở tỉnh Bình Thuận chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Thủ đoạn của Tý là lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mua bia giá rẻ, rồi đóng giả là người bán và điện thoại dụ dỗ. Sau khi thảo thuận, Tý tiếp tục “đóng vai” là người mua liên hệ đại lý bia khác để đặt hàng và cam kết chuyển khoản sau khi nhận hàng. Khi người mua thật đang nhận bia, Tý hối thúc chuyển tiền vào tài khoản rồi tắt điện thoại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ thông báo: “Ai là bị hại của hai đối tượng Bùi Văn Tý và Nguyễn Hoàng Khang thì liên hệ điều tra viên Võ Duy Khánh qua số điện thoại 0919.007.517 để được hướng dẫn.

CHÂU ANH