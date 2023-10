Hậu Giang: Khởi tố 5 vụ tham ô tài sản khu vực ngoài nhà nước

Theo báo cáo của VKSND tỉnh Hậu Giang, thống kê trong 9 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 1-12-2022 đến ngày 31-8-2023), VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 434 vụ với 797 bị can, tăng so với cùng kỳ.

Bị can Nguyễn Việt Phong (nhân viên kinh doanh công ty phân bón) thu hồi công nợ của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội là 205 vụ với 472 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường là 165 vụ với 210 bị can; tội phạm về ma túy là 58 vụ với 102 bị can; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp một vụ với bảy bị can.

Đáng chú ý, trong chín tháng qua, cơ quan tố tụng đã khởi tố năm vụ tham ô tài sản (khu vực ngoài nhà nước).

Vụ thứ nhất xảy ra tại công ty CP nông sản Hậu Giang

Theo kết quả điều tra, bị can Phạm Bá Hòa (SN 1953, thường trú TP.HCM, Tổng giám đốc) đã chỉ đạo cho con gái ruột là Phạm Ái Thùy Minh (SN 1992, kế toán trưởng công ty) cho nhân viên tháo dỡ các loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng để bán các phần phế liệu và thu tiền nhập quỹ doanh nghiệp.

Sau đó, bị can Hòa tiếp tục chỉ đạo cho Minh làm thủ tục rút tiền từ quỹ tiền mặt của công ty chuyển vào tài khoản cá nhân của Hòa. Từ ngày 24-5 đến 27-5-2021, Hòa đã trực tiếp chỉ đạo Minh chuyển tiền của doanh nghiệp vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng với tổng số tiền là 125 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra tại công ty TNHH Chuối Gia Huy Phát (trụ sở tại Hậu Giang)

Theo đó, từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2022, bị can Trịnh Tuấn Anh (SN 1996, thường trú tỉnh Thanh Hóa), là quản lý kho hàng đã có lấy hàng của công ty bán cho khách hàng với số tiền hơn 929,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tuấn Anh đã nộp về công ty số tiền là 490 triệu đồng chiếm đoạt số tiền còn lại. Ngoài ra, Tuấn Anh còn chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng mà khách hàng gửi về công ty.

Vụ thứ ba xảy ra tại công ty TNHH - HTC Vị Thanh (Khách sạn Hậu Giang)

Điều tra viên công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Hoàng Bảo, cựu trưởng phòng kinh doanh Khách sạn Hậu Giang. Ảnh: CAHG

Theo điều tra, bị can Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1985, thường trú TP.HCM) là trưởng phòng kinh doanh, được phân công theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đặt tiệc, đặt phòng, đối chiếu, rà soát, thu hồi công nợ nộp về tài khoản công ty.

Qua đó, Bảo đã chiếm đoạt hơn 685,3 triệu đồng từ tiền thu hồi công nợ của 43 khách hàng, tiền trả lại tiền đặt cọc và tiền cọc đặt bàn của khách hàng.

Vụ thứ tư xảy ra tại công ty CP phân bón Mầm Xanh (trụ sở tại TP.HCM)

Theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 3-2023, Nguyễn Việt Phong (SN 1983, thường trú tỉnh Đồng Tháp) là nhân viên kinh doanh đã đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang và TP Cần Thơ để chào bán hàng và thu hồi công nợ.

Qua đó, Phong đã thu hồi công nợ của 14 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, thế nhưng, Phong không giao nộp cho công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ năm xảy ra tại công ty CP Đồng Tâm

Theo kết quả điều tra, hai nhân viên phòng kinh doanh là ông Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, thường trú tỉnh Sóc Trăng) và bà Trần Đỗ Minh Trinh (SN 1996, thường trú tỉnh Khánh Hòa) đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 311,5 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2022, trong khi làm việc tại công ty hai bị can Tâm và Trinh đã lập ra hai công ty sử dụng mã mua hàng hóa của hai nhà phân phối đã ký hợp đồng với công ty CP Đồng Tâm mua hàng hóa với giá thấp, rồi bán ra thị trường với giá cao. Cạnh đó, làm giả phiếu xuất hàng của công ty để giao dịch với khách hàng.

Ngoài ra, Tâm còn chiếm giữ tiêu dùng cá nhân 36,3 triệu đồng tiền bán hàng, tiền công nợ của khách hàng.

Chín tháng qua, có năm vụ án hình sự và ba vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm nhưng VKS không phát hiện được vi phạm để ban hành kháng nghị.

