Công an huyện Bảo Lâm vận động người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)-Vụ án cha dượng dùng súng kíp tự chế bắn con riêng của vợ rồi tự sát gây xôn xao dư luận ở tỉnh Lâm Đồng đang đặt ra yêu cầu thu hồi các loại súng kíp tự chế trong cộng đồng dân cư.

Theo báo cáo của Công an huyện Bảo Lâm trong những năm gần đây, cơ quan này đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

Cụ thể, trong 3 năm từ năm 2020 -2022, Công an huyện đã thu hồi 160 khẩu súng các loại. Trong đó có 79 súng kíp, 50 súng hơi, 31 súng tự chế, 26,3 kg đạn chì, 61 viên đạn thể thao, 60 kíp nổ, 15 đầu đạn, 60 linh kiện để lắp ráp súng, 1 quả bom 10 kg.

Đồng thời, công an huyện cũng đã ra quyết định xử phạt 19 vụ (19 vi phạm) với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Riêng Công an xã Lộc Bảo đã vận động, thu hồi 36 khẩu súng các loại (16 súng kíp, 15 súng tự chế, 5 súng hơi) và 5 kg đạn chì.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm, một số người dân ở các vùng rừng núi còn có tập tục, thói quen săn bắn thú rừng nên vẫn tìm cách cất giấu, tự chế vũ khí để săn bắn, trong đó chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, như PLO đã thông tin, chiều ngày 9-10, Ông Trần Quốc Toàn (60 tuổi, ngụ thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng súng kíp tự chế bắn con riêng của vợ là Phạm Minh Trường (43 tuổi)

Theo điều tra của công an, vào lúc 16 giờ ngày 9-10, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo xảy ra vụ nổ súng làm chết người tại nhà của ông Trần Quốc Toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã có mặt tại hiện trường phát hiện Trường nằm bất tỉnh bên hông nhà của ông Toàn. Trường bị ông Toàn bắn 1 phát vào vùng ngực trái dẫn đến tử vong.

Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông Toàn khóa trái cửa bên trong khiến công an huyện Bảo Lâm phải sơ tán người dân khỏi hiện trường.

Sau khi phá cửa vào nhà, cơ quan công an phát hiện ông Toàn đã tử vong trên giường trong trạng thái sùi bọt mép nghi do uống thuốc độc tự tử.

Trong nhà ông Toàn, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng kíp, loại tự chế dùng để săn bắn.

Sáng 10-10, Đại tá Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, VKS nhân dân huyện Bảo Lâm, VKS nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

VÕ TÙNG