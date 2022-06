Công an huyện ghi nhận hiện trường vụ nhóm người ngang nhiên chặt cây ở Cà Mau

Chiều 3-6, Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã đến nhà bà Nguyễn Thúy Phượng ở xã Khánh An, huyện U Minh để ghi nhận vụ nhóm người ngang nhiên chặt cây trồng của dân.

"Công an huyện đã đo đạt, kiểm đếm, lập biên bản ghi nhận số tài sản bị thiệt hại của tôi. Nó bao gồm khoảng 20 cây bạch đàn lớn nhỏ, bốn cây dừa và một cái lú bắt tôm cá mà tôi phơi ở đó bị nhóm người chặt hạ cây làm hư"- bà Phượng cho biết.

Đây là hoạt động xác minh để giải quyết tin báo tội phạm của Công an huyện U Minh.

Trước đó, bà Phượng đã tố giác đến công an xã Khánh An về việc một nhóm người ngang nhiên chặt hạ nhiều cây trồng của bà, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của bà và gia đình mình.

Công an xã Khánh An thấy có dấu hiệu tội hủy hoại tài sản đã chuyển hồ sơ về Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Như PLO đã thông tin, bà Phượng là người dân cư trú 26 năm ở địa phương. Ông Kỳ ở phường 5, TP. Cà Mau mới vào địa phương này mua đất làm ăn. Khi ông Kỳ san lấp mặt bằng thì bà Phượng ngăn cản, cho rằng ông Kỳ đã san lắp lấn qua phần đất liền kề mà bà là người đã quản lý sử dụng mấy chục năm qua, có trồng nhiều cây cối.

Khi sự việc chưa được giải quyết dứt điểm thì ngày 21-5, một nhóm người đến phần đất đang lấn cấn nói trên chặt hạ nhiều cây trồng của bà Phượng. Việc chặt hạ diễn ra giữa ban ngày, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình bà Phượng.

Bà Phượng đã tố giác ông Kỳ là người chỉ đạo cho nhóm người đó hủy hoại tài sản của mình.

